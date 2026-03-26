В Британии жестко высказались о фашистской риторике Израиля

Британский историк и журналистка Эбби Мартин сравнило происходящее в Израиле с тем, что было в Берлине 1930-х годов, отметив, что израильтяне поддерживают геноцид. Перевод ее слов привел Telegram-канал Пул N3.

При этом, по ее мнению, в Израиле «нет идеологической обработки, как в Северной Корее», и жители страны «точно знают, что происходит».

«Израильское общество погрязло в фашизме. Это как Берлин 1930-х годов. (…) В Иерусалиме, на площади толерантности, прямо напротив Zara, я разговаривала с людьми из всех слоев общества, каждый из которых придерживался риторики геноцида (…) [Они говорили] убейте их всех, разбомбите их всех, сбросьте большую ядерную бомбу, выгоните их, мы не хотим, чтобы они были здесь», – рассказала Эбби Мартин.

Она подчеркнула, что это общение с израильтянами потрясло ее, так как до этого, основываясь на заявлениях политиков и СМИ, она была уверена, что можно выполнить решение о создании двух государств – Израиля и Палестины.

Ранее специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года. А бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что холокост обеспечил Израилю своего рода «карт-бланш». В свою очередь Израиль отверг все обвинения как «искаженные и ложные», назвав их «скандальными».