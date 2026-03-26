Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Сломанные «Томагавки»: почему американские ракеты больше не попадают в цель?»

Крылатая ракета BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) - «острие копья» военных действий США. «Томагавки» наносят высокоточные удары с расстояния в 1,5 тысячи километров. Но в интернете все чаще появляются снимки ракет Tomahawk, которые даже не взорвались: местные жители фотографируют неразорвавшиеся боеголовки в Нигерии, Сирии и Ираке. Ракеты выходят из строя, но они приносят кому-то деньги, пишет Forbes. Первые ракеты Tomahawk поступили на вооружение в 1980-х годах, и с тех пор ВМС США закупают их небольшими партиями, в среднем около 80 штук в год в течение последних четырех лет. Периодически в мире возникают конфликты, и США запускают большое количество ракет. Это медленное накопление с последующими резкими всплесками расходования приводит к образованию запаса ракет разных годов выпуска и с разной степенью надежности, подчеркивает Forbes.

Согласно бюджетным документам ВМС США, стоимость каждой партии ракет составляет 1 894 927 долларов. Кроме того, добавляются расходы в размере 197 091 доллара на одноразовый пусковой контейнер для каждой ракеты, что в сумме составляет чуть более двух миллионов долларов за один выстрел. Даже у дорогостоящих ракет есть срок годности, и если их хранить годами, неизбежны некоторые поломки. Проблема не только во взрывателе. Как и многие боеприпасы, «Томагавки» оснащены устройством «предохранитель и взведение», обеспечивающим безопасность при хранении и транспортировке. В случае с бомбами взведение происходит почти сразу после запуска. Крылатые ракеты имеют более сложную последовательность операций из-за длительного полета. Они также должны получить сигнал от бортового компьютера системы наведения. Это гарантирует, что ракета не взорвется во время прохождения через другие территории по пути к цели. Но дело не только в том, что «Томагавки» не уничтожают цели. Иран обладает опытом «обратного проектирования» захваченного оружия. Иранский Tomahawk может стать лишь вопросом времени.

«Британская армия способна захватить лишь небольшой городок, и то если повезет»

Британские войска сталкиваются с критической нехваткой артиллерии и, располагая всего 70 тысячами военнослужащих, «не могут предпринять ничего существенного», заявил экс-глава Объединенных сил Британии, генерал Ричард Барронс. Как пишет The Times, Барронс предупредил, что военные Лондона могут внести «очень незначительный» вклад в операции США или НАТО на суше, в воздухе и на море. Генерал отметил, что Британия пообещала НАТО стратегический резервный корпус численностью от 30 тысяч до 50 тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию в любой точке альянса. Однако он заявил, что у армии пока нет ни оборудования, ни подготовки, ни поддержки, чтобы «хотя бы приблизиться» к достижению этой цели.

Эксперт по вопросам сухопутной войны Джек Уотлинг предупредил, что Британия испытывает критическую нехватку артиллерии, поскольку передала значительные её объёмы Украине. В начале недели премьер Кир Стармер заявил, что правительство «почти завершило» работу над отложенным планом инвестиций в оборону, но отказался сообщить, когда он будет опубликован. Предполагалось, что план будет представлен прошлой осенью. Стармера также подвергли критике из-за отсутствия кораблей Королевского флота в Средиземном море на фоне войны США и Израиля против Ирана: премьера все чаще спрашивают, почему Британия была так плохо подготовлена ​​к защите своих важнейших баз на Кипре.

«Война Трампа против Ирана обречена на провал»

Излишняя самоуверенность и плохое планирование обрекают войну президента США Дональда Трампа с Ираном на провал, считает автор The Jerusalem Post Дуглас Блумфиль. Трамп не ожидал, что Тегеран закроет Ормузский пролив и спровоцирует глобальный кризис с поставками нефти. Когда это случилось, президент США потребовал от европейцев помочь с разблокировкой важного морского пути.

«Нет уж, спасибо», - ответили они, напомнив, что Трамп не советовался с Европой, начиная войну.

Еще один «выстрел, прогремевший на весь мир», сделал верный сторонник MAGA Джо Кент, которого Трамп назначил директором Национального контртеррористического центра. Он отказался поддержать войну и заявил, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США. По мнению Кента, совершенно очевидно, что США начали эту войну под давлением Израиля. Трампа напугало, когда цена на бензин превысила четыре доллара за галлон. Американцы ощутили на себе последствия конфликта. Цены на бензин снизятся, но многие другие товары на некоторое время подорожают. Демократы могут воспользоваться этим, проводя предвыборную кампанию.

«Иранские ракеты пробивают оборону Израиля»

Доверие к современным израильским системам ПВО пошатнулось на фоне войны с Ираном, пишет The Washington Post. В субботу вечером в результате инцидентов, произошедших с разницей примерно в три часа, иранские ракеты попали по двум израильским кварталам в Араде и Димоне. В Димоне расположен важный ядерный объект, отмечает WP. По данным властей, более 115 человек получили ранения. Израильские военные не объяснили, что пошло не так. Удары вызвали вопросы, не испытывает ли Израиль дефицита ракет-перехватчиков. Запасы ракет Ирана значительно сократились во время 12-дневной войны в июне. Однако, по словам израильских официальных лиц, Иран быстро восстановил свои производственные линии и к началу новой войны имел в наличии до 2500 ракет.

Израильская система обороны не способна выдержать атаки от 3000 до 5000 ракет, заявил WP бывший высокопоставленный израильский чиновник, отвечавший за безопасность. Израильская многоуровневая система ПВО считается одной из лучших в мире. Каждый ее уровень предназначен для определенного типа перехвата: «Железный купол» - для ракет малой дальности и артиллерийских снарядов; «Праща Давида» - для баллистических ракет, крылатых ракет и ракет средней и большой дальности; «Хец» - для дальнобойных баллистических снарядов. Истощение запасов может быть одной из проблем Израиля. Одна ракета Arrow стоит около трех миллионов долларов. По словам экспертов, перехватчики «Пращи Давида» обходятся примерно в 700 тысяч долларов каждый, а перехватчики «Железного купола» стоят от 50 тысяч до 70 тысяч долларов. Кроме того, технические или инженерные неисправности могут возникать в системах радаров и перехватчиков, а также в системах связи между ними.

«ЕС ненавидит Венгрию, но любит Украину»

Украина не входит в ЕС; тем не менее, несмотря на возражения действующих членов Евросоюза Венгрии и Словакии, «европейское надгосударство» настаивает на финансировании зарплат украинских бюрократов, пишет American Thinker. Украина также не входит в НАТО, но несмотря на возражения членов НАТО Венгрии и Словакии, альянс настаивает на отправке денег и оружия Киеву. При этом и ЕС, и НАТО хранят «относительное молчание», когда их члены подвергаются реальным атакам. Газопроводы «Северный поток», транспортирующие топливо из России в Германию, были выведены из строя в результате диверсии. Немецкие, голландские и французские энергетические компании владеют долями в этих трубопроводах. Немецкие расследования выявили около десятка подозреваемых, граждан Украины. Если Киев действительно несёт за это ответственность, это означает, что Украина уничтожила имущество, принадлежащее членам НАТО.

НАТО продолжает защищать страну, которая, возможно, совершила прямое нападение на членов военного альянса, подчеркивается в статье. Аналогичным образом Украина спровоцировала инцидент с трубопроводом «Дружба». Владимир Зеленский попал в заголовки новостей две недели назад, когда напрямую пригрозил жизни премьера Венгрии Виктора Орбана. ЕС тихо назвал риторику Зеленского «неприемлемой». В то же время лидеры ЕС пообещали обеспечить бюджетные потребности Украины как минимум на следующие два года. Украина фактически ведет экономическую/энергетическую войну против Венгрии и Словакии. Тем не менее, ЕС и НАТО продолжают поддерживать Украину. Создается впечатление, что «союзы» и «альянсы» ничего не значат. На самом деле, ЕС не скрывает своего презрения к Орбану. По версии автора статьи, ЕС будет использовать «армию проплаченных блогеров и пропагандистов, выдающих себя за журналистов», чтобы манипулировать результатами выборов в Венгрии.