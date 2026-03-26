Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина находится на грани финансовой катастрофы.

По его словам, ситуация может привести к серьёзным последствиям для страны, сообщает «СТРАНА.ua».

«А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле Украинской народной республики 1918 года», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что Киев не выполняет необходимые условия для получения финансирования от международных организаций, включая Всемирный банк и МВФ. Кроме того, под угрозой оказался кредит Европейского союза на €90 млрд.

Ранее постоянный представитель США при Евросоюзе Эндрю Паздер заявлял, что ситуация с блокировкой кредита ЕС для Украины является внутренним делом союза.