Одесситка пожаловалась на видео, что в городе не осталось мужчин
Одетая по-весеннему симпатичная девушка из Одессы опубликовала видео с жалобой на то, что в городе не осталось украинских мужчин.
"На улице из мужчин только иностранцы: афганцы, сирийцы какие-то, индусы, китайцы... И не одного нашего чувака нет. Я так понимаю, все на фронте или прячутся. Воюют за бизнес индусов в Одессе", - рассказала она.
Следом девушка напомнила о предложении Зеленского отправить на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с БПЛА.
"Пацаны, не расслабляйтесь, вам еще за Израиль воевать", - напутствовала она соотечественников.
За время СВО население Украины сократилось вдвое, с 40 до 20 миллионов человек, отметил британский журнал New Statesman.
Помимо массового исхода украинцев в другие страны, немалую роль в этом процессе сыграли военные потери - по подсчетам ТАСС, они превысили 1,5 миллиона человек.