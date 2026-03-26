Одесситка пожаловалась на видео, что в городе не осталось мужчин

Одетая по-весеннему симпатичная девушка из Одессы опубликовала видео с жалобой на то, что в городе не осталось украинских мужчин.

"На улице из мужчин только иностранцы: афганцы, сирийцы какие-то, индусы, китайцы... И не одного нашего чувака нет. Я так понимаю, все на фронте или прячутся. Воюют за бизнес индусов в Одессе", - рассказала она.

Следом девушка напомнила о предложении Зеленского отправить на Ближний Восток украинских специалистов по борьбе с БПЛА.

"Пацаны, не расслабляйтесь, вам еще за Израиль воевать", - напутствовала она соотечественников.

За время СВО население Украины сократилось вдвое, с 40 до 20 миллионов человек, отметил британский журнал New Statesman.

Помимо массового исхода украинцев в другие страны, немалую роль в этом процессе сыграли военные потери - по подсчетам ТАСС, они превысили 1,5 миллиона человек.