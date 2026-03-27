Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с украинскими военными, отправленными в качестве экспертов в страны Ближнего Востока, защиту неба Саудовской Аравии от дронов.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ключевые моменты того, что необходимо для большей силы защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к уничтожению дронов. Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству», — написал Зеленский.

Украинский лидер встретился с военными во время своего визита в Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, за неделю их нахождения там они смогли «поделиться опытом» с военными королевства.

На Западе назвали «настоящий кошмар» для Зеленского

9 марта Владимир Зеленский объявил, что Украина отправила в страны Ближнего Востока беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз. 26 марта политик прибыл в Саудовскую Аравию без предварительного анонса.