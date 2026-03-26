Турция сделала заявление об атаке на свой танкер

Министерство транспорта Турции подтвердило атаку на свой танкер Altura в Черном море.

Об этом сообщил глава ведомства Абдюлькадир Уралоглу, передает ТАСС.

«Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера», — подчеркнул министр транспорта.

По данным ведомства, на борту судна находились 27 граждан Турции, которые не пострадали. Уралоглу подчеркнул, что на место происшествия направлены специалисты и все необходимые ресурсы.

БПЛА атаковали турецкий танкер с нефтью в Черном море

Утром 26 марта стало известно, что неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по турецкому нефтяному танкеру.