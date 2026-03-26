Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde назвал самый дефицитный для Украины ресурс.

«Деньги — самый дефицитный ресурс на сегодня», - поделился подробностями он.

По словам Зеленского, в настоящее время оборонная промышленность Украины загружена наполовину, и стране нужно больше финансирования для производства беспилотных летательных аппаратов для собственных нужд.

Глава киевского режима выразил готовность продавать партнерам те системы, которые республика производит с избытком. Что это за системы Зеленский не раскрыл.

Глава киевского режима также рассказал о просьбе Соединенных Штатов к Украине. По информации Зеленского, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о защите своих военных баз в ближневосточном регионе.