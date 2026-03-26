В соцсетях Белого дома появились странные ролики

В официальных аккаунтах Белого дома в социальных сетях появились необычные видеоролики, вызвавшие обсуждение и теории среди пользователей. Речь, как пишет TMZ, идет о публикациях на платформах X (Twitter) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), происхождение которых остается неясным.

Первое видео было размещено вечером и представляло собой короткий ролик, где в кадре видны ноги человека, а за кадром звучит женский голос с фразой о скором запуске. На экране также появлялась надпись с призывом включить звук. Спустя несколько секунд запись обрывалась, а позже была удалена.

Позднее на тех же страницах появилось второе видео с черным экраном, помехами и кратким изображением, напоминающим американский флаг, сопровождаемое звуком уведомления смартфона. Этот ролик на момент публикации оставался доступным.

Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее, предполагая, что аккаунты могли быть взломаны или что публикации связаны с подготовкой к некоему анонсу. Официальных разъяснений по поводу содержания роликов не последовало.

