Зеленский рассказал о просьбе США к Украине
США обратились к Украине по поводу своих баз на территории стран Ближнего Востока.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«С некоторыми мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. (...) Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины», — заявил он.
Зеленский также отметил, что Украина хотела бы сотрудничать со странами Ближнего Востока по вопросу поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).