Иран потребовал включить Ливан в любое соглашение о мире с США и Израилем

Тегеран настаивает на том, чтобы была остановлена операция против «Хезболлы». Власти исламской республики сообщили о своей позиции посредникам ещё в середине марта.

«Иран ставит Ливан в приоритет. Он не потерпит нарушений со стороны Израиля, подобных тем, что произошли после прекращения огня в 2024 году», — цитирует Reuters одного из источников.

Речь идёт о продолжающихся ударах Израиля по Ливану, несмотря на достигнутое тогда перемирие.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что операция в Иране вышла из-под контроля, а мир стоит на пороге масштабной войны. Он призвал стороны «перестать подниматься по лестнице эскалации» и вернуться к дипломатии.