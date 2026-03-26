Война с Ираном вынуждает американцев экономить на еде

Жителям США приходится пропускать приемы пищи из-за роста цен, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер, пишет РИА Новости.

По его словам, «безрассудная политика» президента США Дональда Трампа вынуждает американцев выбирать между едой и топливом, цена которого резко возросла после блокировки Ираном Ормузского пролива.

«Американцы уже отказываются от приема пищи из-за безрассудной политики Трампа в отношении Ирана, и это всего лишь еще один пример того, как становится все труднее позволить себе еду», - отметил Чак Шумер в соцсетях.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей, что вызвало резкий рост цен.

После того, как нефть взлетела до $119 за баррель эталонной марки Brent, ряд стран начал вводить жесткие ограничения. В частности, в Дакке, столице Бангладеш, работают всего три АЗС на весь мегаполис, а в Египте ради экономии отключают уличное освещение и закрывают кафе уже в девять вечера. При этом разрушение цепочек поставок угрожает посевной.