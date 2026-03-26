Европейские политики, продвигающие дискриминационные практики в отношении российских граждан и пытающиеся отменить русскую культуру, должны будут предстать перед Судом по правам человека. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-министр экономического развития Италии Микеле Джерачи.

На полях Азиатского форума в Боао он заявил, что проводящих подобную стратегию людей следует обвинить в расизме. Джерачи заметил, что дискриминация российских граждан — дело рук политиков, а обычные люди в ЕС любят Россию. Подобные политические деятели разрушают отношения между народами, но связи между простыми гражданами остаются очень хорошими.

«Я решительно выступаю против этих людей, пытающихся отменить русских артистов, танцоров, дирижеров — они просто безумны», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов назвал отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой в Риме наглядным примером того, как культура становится заложником политического давления и двойных стандартов. Он добавил, что тенденция, при которой любое участие российских деятелей культуры за рубежом начинает рассматриваться через призму политики, вызывает особое беспокойство.