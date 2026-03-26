Министр обороны Германии раскритиковал войну Трампа в Иране

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал военную операцию США в Иране, призвав к дипломатическому урегулированию конфликта. Его слова приводит Rheinische Post.

По его словам, дипломатическое решение необходимо найти «как можно скорее». Министр также раскритиковал подход Вашингтона к конфликту в целом.

«Нет стратегии, нет четкой цели – и, на мой взгляд, хуже всего: нет стратегии выхода [из войны]», — сказал Писториус.

Глава МО ФРГ также отметил, что последствия действий Вашингтона отражаются по всему миру.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением международного права, аргументы в пользу конфликта «не выдерживают критики». К таковым он отнес тезис о якобы неминуемой атаке на США со стороны Ирана.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.