Трамп отверг одну идею Нетаньяху в отношении граждан Ирана

Президент США Дональд Трамп отверг идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подстрекательству иранского населения на протесты против действующей власти, поскольку те с большой долей вероятности будут «расстреляны».

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Какого черта мы должны призывать людей выходить на улицы, если их все равно расстреляют?», — ответил Трамп на предложение Нетаньяху.

Как пишет портал, США и Израиль согласны по большинству целей войны, но их взгляды расходятся по вопросу смены режима в Иране. Стороны не смогли сойтись в вопросе, какой уровень «хаоса и кровопролития» допустим при попытке смены власти.

В материале также отмечается, что в начале войны Трамп заявлял, что у иранского народа будет шанс взять власть в свои руки после окончания боевых действий США, однако позже этот тезис ушел из его риторики.

До этого газета The New York Times писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил президента США Дональда Трампа в том, что крах иранских властей является реалистичной целью.