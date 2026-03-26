Пока вы спали: проблемы США с оружием и карательные отряды ВСУ

ВСУ направили под Сумы карательные отряды для "мотивировки" отказников

ВСУ направили в Сумскую область подразделения для принудительной мотивации военнослужащих, отказавшихся выполнять боевые задачи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых структур, отряды также должны препятствовать эвакуации местных жителей на территорию России.

В частности, карательные силы перебрасываются из 33-го отдельного штурмового полка, чтобы «воздействовать» на население и дисциплинировать более 40 бойцов 210-го полка «Берлинго».

Наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время

Белый дом якобы готов к проведению наземной операции в Иране в ближайшие дни, утверждает корреспондент Wall Street Journal Алекс Уорд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские чиновники «недвусмысленно намекают» на возможность такого шага.

Согласно источникам портала Axios, удары по территории Ирана могут продолжаться ещё две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном состоятся прямые переговоры.

Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны

США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия и вынуждены прибегать к использованию старых свободнопадающих бомб, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Иран сохраняет мощный арсенал ракет и беспилотников, угрожая Израилю, американским базам и странам Персидского залива.

В этих условиях военные США вынуждены сближаться с целями и применять менее точные авиационные бомбы, отмечает Риттер.

Марочко: эффективность ПВО Украины упала из-за отправки солдат на Ближний Восток

Эффективность ПВО Украины снизилась из-за нехватки специалистов и боеприпасов, часть которых была направлена на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что Киев стал реже применять дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, что снижает эффективность защиты от ударов ВС РФ.

Кроме того, изменение тактики российских ударов и модернизация российских систем усложняют работу украинской ПВО.

Крупнейшие города Ирана подверглись массированным ударам с воздуха

Крупнейшие города Ирана, включая Тегеран, подверглись масштабным воздушным ударам. Об этом сообщает ТАСС.

По информации телеканала Ash-Sharq, бомбардировки охватывают Мешхед, Исфахан, Шираз и портовый город Бендер-Аббас.

Сведений о разрушениях или пострадавших пока нет.