Великобритания загнала отношения с Россией в кризис

Отношения России и Великобритании остаются в состоянии затяжного кризиса, однако взаимодействие по отдельным каналам продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

По его оценке, улучшений в двусторонней повестке не наблюдается. Он связал текущую ситуацию с политикой британских властей, которую охарактеризовал как антироссийскую.

Келин указал, что, по его мнению, ограничения в отношении российских граждан и бизнеса вводятся без достаточных оснований и затрагивают экономические интересы самой Великобритании.

Он также заявил, что в информационном поле формируются негативные сюжеты, связанные с обвинениями в адрес России, включая темы киберугроз, шпионажа и вмешательства во внутренние процессы.

При этом дипломат подчеркнул, что официальные контакты сохраняются. Проводятся встречи в британском МИД, продолжается взаимодействие между дипломатическими миссиями в Москве и Лондоне, а также поддерживается общение по ряду других каналов.