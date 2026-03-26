Сын Мадуро рассказал о похудевшем в тюрьме отце

Пока похищенный американскими спецназовцами президент Венесуэлы Николас Мадуро готовится к следующему судебному слушанию в США, его сын поведал о жизни отца за решеткой.

Политик сейчас находится в печально известной тюрьме в Бруклине, напомнил телеканал CNN.

Мадуро и его жена Силия Флорес были доставлены в Нью-Йорк в январе 2026 года. Им были предъявлены обвинения в связях с наркокартелями, отмывании денег и коррупции.

Сын Мадуро заявил, что его отец не падает духом, ежедневно занимается спортом и может появиться в суде "похудевшим и более спортивным".

Юристы и заключенные называют тюрьму, в которой содержится Николас Мадуров, "адом на земле", намекая на ужасные условия содержания.

Лидер Венесуэлы по соображениям безопасности находится в одиночной камере, его контакты с другими заключенными ограничены. "23 часа в одиночном заключении", - рассказал бывший директор тюрьмы Кэмерон Линдси.

Еду Мадуро подают через щель в двери.

Отсутствие контактов с другими заключенными по задумке тех, кто поместил политика под стражу, должно его "морально подавить".

Адвокат Дэниел Макгиннесс заявил, что заключенные такого уровня, как Мадуро, обычно содержатся в специальном блоке тюрьмы, где самый строгий уровень безопасности. В Бюро тюрем США утверждают, что такие меры должны "защитить задержанных и сотрудников учреждения".

Даже если бы Мадуро не находился в одиночной камере, он не смог бы увидеть жену. В этой тюрьме мужчины и женщины содержатся в отдельных блоках. Кроме того, сообвиняемым обычно запрещено общаться друг с другом.

Николас и Силия смогут поговорить только во время встреч, на которых присутствуют адвокаты.

Любой другой контакт с внешним миром возможен, но ограничен. Бесплатного доступа в интернет нет.

Сын Мадуро объясняет потерю веса отцом дисциплиной и физическими упражнениями. Но есть и другое объяснение: низкое качество еды.

По словам адвокатов, заключенных кормят просроченными продуктами. Также подаются недоваренные блюда, гнилое мясо и забродившие молочные продукты.

Один из заключенных направил в суд жалобу, в которой утверждал, что его кормили фасолью с червями. Проверка показала, что в мешках с фасолью находились долгоносики.

Сын Мадуро утверждает, что его отец занимается спортом каждый день. Но это заявление ставится под сомнение экспертами. Согласно сообщениям министерства юстиции США, взаимодействие заключенных с другими людьми сведено к минимуму.

Иногда им разрешают выйти из камер максимум на один час в день, но находиться можно только в строго контролируемых зонах, которые некоторые юристы и задержанные называют "открытыми клетками".

В то же время отмечается, что заключенные могут заниматься спортом прямо в своих камерах: разрешены отжимания, зарядка или просто ходьба по кругу.