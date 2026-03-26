Европа под руководством Франции пытается сформировать антикитайскую и антиамериканскую коалицию для защиты своих интересов, привлекая к этому потенциальных партнеров Пекина. Эта инициатива вызвала резкую реакцию в Китае.

Как передает Sohu, президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен «коммерческим цунами» из Китая и неопределенностью политики США, призывая Европу к внутреннему единству для защиты своей промышленности. ЕС намерен перейти от деклараций к действиям, используя экономическую обособленность вместо традиционных многосторонних правил.

Левые партии Европарламента предложили создать с Японией, Южной Кореей и Канадой «геоэкономическое соглашение о сдерживании». Цель — сформировать взаимопомощь в экономике по аналогии с НАТО: в случае «радикальных тарифных ударов» по одной стране, другие должны совместно реагировать. К 2027 году планируется выработать общую стратегию экспортного контроля, особенно в сферах полупроводников и редкоземельных металлов.

Макрон выступил с призывом к США и Ирану

Аналитики полагают, что ЕС стремится снизить давление со стороны США и Китая и укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. Европейские компании вынуждены переносить производство из-за американских тарифов, что ослабляет ЕС, в то время как Китай усиливает свое влияние в новых энергетических технологиях и редкоземельных металлах.

Китайские эксперты отмечают, что в отношениях с США Евросоюз предпочитает диалог, не предпринимая решительных контрмер против американских тарифов. В то же время, Китай сталкивается с экономическим давлением через торговые и отраслевые инструменты.

Пекин предупреждает, что попытки изолировать Китай в интегрированной мировой экономике могут обернуться против их инициаторов. Сотрудничество и взаимная выгода — вот что требуется сегодня, а не конфронтация. ЕС, сосредоточившись на блоковом противостоянии, рискует попасть в ловушку собственных противоречий и интересов партнеров.