В США раскрыли, когда Трамп надеется завершить конфликт с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своему окружению, что хочет избежать затяжного конфликта с Исламской Республикой Иран и надеется завершить его в ближайшие недели, в Белом доме надеются, что это произойдет до поездки американского лидера в Пекин, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации осведомленных источников, спустя почти месяц после начала войны Трамп в частном порядке сообщил советникам, что, с его точки зрения, конфликт с Исламской Республикой находится на завершающей стадии, говорится в статье.

Как указали источники, президент США призвал советников придерживаться публично обозначенного им графика в 4-6 недель.

Названы основные требования США к Ирану для завершения войны

Представители Белого дома запланировали проведение встречи Трампа с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая на завершение конфликта с Ираном до начала саммита, поделились подробностями собеседники издания.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.