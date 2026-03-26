В ВТО обсудят механизм решений — Россия поддержала консенсус

Россия настаивает на сохранении принципа консенсуса при принятии решений во Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ на министерской конференции Николая Платонова.

© Московский Комсомолец

По его словам, этот вопрос станет одним из центральных на 14-й Министерской конференции ВТО, которая открывается в столице Камеруна Яунде.

Платонов указал, что среди стран-участниц организации нет единства. Часть государств считает действующий принцип неэффективным из-за расширения состава ВТО до 166 стран. Другие, напротив, выступают за его сохранение, опасаясь утраты влияния при переходе к альтернативным механизмам.

При этом российская сторона допускает использование многосторонних соглашений с ограниченным кругом участников. По словам дипломата, такие договоренности должны оставаться открытыми для присоединения всех членов организации и не ограничивать права стран, не участвующих в них.

Он уточнил, что подобный подход поддерживают Китай, США и Евросоюз. В то же время ряд государств во главе с Индией призывает к осторожности и выступает за выработку строгих правил, чтобы избежать формирования параллельных механизмов регулирования мировой торговли.

Министерская конференция является высшим органом ВТО и проводится, как правило, раз в два года. Предыдущая встреча состоялась в феврале 2024 года в Абу-Даби. Очередной форум пройдет с 26 по 29 марта в Яунде и будет посвящен реформированию организации.