Бывший спецпосланник Трампа назвал Зеленского «жестким парнем»

Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал президента Украины Владимира Зеленского «жестким парнем». Об этом он заявил в интервью Newsmax.

© Lenta.ru

По словам Келлога, украинский лидер очень похож на Трампа. «Он [Зеленский] очень прямой. Он очень жесткий по своему характеру, манере поведения и стилю общения», — сказал он.

До этого Келлог говорил, что Зеленский — «напористый сукин сын». Он подчеркивал, что у президента Украины «есть свое мнение, и тот не боится его высказывать».