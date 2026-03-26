Бывший спецпосланник Трампа назвал Зеленского «жестким парнем»
Бывший спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал президента Украины Владимира Зеленского «жестким парнем». Об этом он заявил в интервью Newsmax.
По словам Келлога, украинский лидер очень похож на Трампа. «Он [Зеленский] очень прямой. Он очень жесткий по своему характеру, манере поведения и стилю общения», — сказал он.
До этого Келлог говорил, что Зеленский — «напористый сукин сын». Он подчеркивал, что у президента Украины «есть свое мнение, и тот не боится его высказывать».