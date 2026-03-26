Стало известно о давлении на Трампа из-за Ирана

В США усиливается давление на президента страны Дональда Трампа из-за ситуации с Ираном. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Отмечается, что большинство американцев выступают против войны с Ираном, о чем свидетельствуют данные последнего опроса издания Associated Press.

«Внутри страны на Трампа растет давление с требованием положить конец войне с Ираном, поскольку иранские атаки на энергетическую инфраструктуру Персидского залива и фактическая блокада Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть во многих странах мира», — говорится в статье.

Ранее словацкая газета Pravda писала, что Трамп уже осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но не может выйти из этого конфликта, поскольку «слишком увяз» в нем.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.