Стало известно о давлении на Трампа из-за Ирана
В США усиливается давление на президента страны Дональда Трампа из-за ситуации с Ираном. Об этом сообщает британская газета Guardian.
Отмечается, что большинство американцев выступают против войны с Ираном, о чем свидетельствуют данные последнего опроса издания Associated Press.
Ранее словацкая газета Pravda писала, что Трамп уже осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но не может выйти из этого конфликта, поскольку «слишком увяз» в нем.
21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.