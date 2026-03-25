Сийярто пригрозили судом за сговор с Россией

Французский евродепутат Валери Айе пригрозила министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто судом за сговор с Россией и «государственную измену». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Айе, власти Венгрии под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана занимаются «саботажем европейского единства». Эти действия, по ее мнению, выгодны только Москве, поэтому их можно расценивать как государственную измену.

Помимо Орбана и Сийярто, Айе обвинила в сговоре с Россией немецкую партию AfD, французскую RN, венгерскую Fidesz и испанскую Vox.

«Венгрия Виктора Орбана не просто отстаивает иную политическую линию. Она занимается настоящим саботажем европейского единства. И давайте скажем это прямо: кому выгоден этот саботаж? Только Владимиру Путину. Раньше у нас были подозрения, а теперь у нас есть доказательство в лице министра иностранных дел Венгрии. <...> И я, кстати, напомню, что подобные действия в наших государствах-членах могли бы повлечь осуждение за государственную измену, сговор с врагом или посягательство на фундаментальные интересы нации», — заявила она.

