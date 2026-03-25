Орбан выступил с обвинением в адрес украинских спецслужб

Украинские спецслужбы активно действуют на территории Венгрии, рассказал на предвыборном мероприятии в Эстергоме венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина уточнил, что ряд проукраинских политиков в Европе стремится к войне. Венгрия, добавил он, представляет собой непреодолимое препятствие для всех желающих продолжения конфликта политических сил.

По его словам, это обусловлено тем, что Будапешт невозможно втянуть в конфликт, он стал живым примером того, что если страна желает остаться вне войны, то она может это сделать.

Орбан подчеркнул, что на Украине понимают риски сложившейся ситуации, поэтому направляют представителей спецслужб в Венгрию.

«Венгрию постепенно можно считать зоной операций украинских спецслужб. Это показывает, что на кону этих выборов стоит нечто большее, чем Венгрия», — разъяснил премьер.

По его данным, у правительства Украины нет денег, также, как и нет их у европейцев. Кредиты, которые сейчас берут для Киева страны Европы, придется выплачивать следующим поколениям, констатировал глава кабмина.

Ранее Орбан сообщил, что Киев глубоко внедрился в венгерскую политику с тем, чтобы привести к власти на выборах в апреле оппозиционные силы, поддерживающие Украину.