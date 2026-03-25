Зеленский сообщил о поставках США ракет Украине
США продолжили поставки ракет Patriot Украине, несмотря на конфликт с Ираном. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Ранее газета Politico писала, что европейские лидеры боятся, что Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Как сообщили источники издания, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».