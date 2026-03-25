Зеленский сообщил о поставках США ракет Украине

США продолжили поставки ракет Patriot Украине, несмотря на конфликт с Ираном. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Поставки не прекращались. Я очень благодарен президенту [США Дональду] Трампу и его команде», — сказал он. При этом Зеленский отметил, что Киев получает не так много Patriot, как ему нужно.

Ранее газета Politico писала, что европейские лидеры боятся, что Трамп откажется от поддержки Украины из-за войны с Ираном. Как сообщили источники издания, европейцы обеспокоены тем, что конфликт на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и средств противовоздушной обороны (ПВО), в которых «Киев нуждается».