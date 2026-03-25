"Потребовал Донбасс": Зеленский рассказал об ультиматуме Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа увязала предоставление Украине гарантий безопасности с требованием о полной передаче под контроль России территории Донбасса.
Об этом в эксклюзивном интервью агентству Reuters сообщил Владимир Зеленский.
Однако, по словам Зеленского, подобный шаг станет критическим риском для безопасности не только его страны, но и всей Европы, поскольку Киев лишится мощного «пояса крепостей» — глубоко эшелонированной линии обороны в восточном регионе.
Украинский лидер отметил, что на действия Вашингтона решающее влияние оказывает текущий конфликт Соединенных Штатов с Ираном, из-за которого Белый дом стремится к максимально быстрому завершению четырехлетнего кризиса в Восточной Европе.
При этом глава киевского режима отметил, что Вашингтон не остановил критически важные военные поставки.
"Но эти поставки ракет Patriot не так велики, как нам нужно", - добавил Зеленский.