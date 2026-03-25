Администрация президента США Дональда Трампа увязала предоставление Украине гарантий безопасности с требованием о полной передаче под контроль России территории Донбасса.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству Reuters сообщил Владимир Зеленский.

«Американцы готовы финализировать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти из Донбасса», — сообщил Зеленский.

Однако, по словам Зеленского, подобный шаг станет критическим риском для безопасности не только его страны, но и всей Европы, поскольку Киев лишится мощного «пояса крепостей» — глубоко эшелонированной линии обороны в восточном регионе.

Украинский лидер отметил, что на действия Вашингтона решающее влияние оказывает текущий конфликт Соединенных Штатов с Ираном, из-за которого Белый дом стремится к максимально быстрому завершению четырехлетнего кризиса в Восточной Европе.

«Ближний Восток определенно влияет на президента Трампа и, я думаю, на его следующие шаги. Президент Трамп, к сожалению, по моему мнению, все еще выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону», — считает Зеленский.

При этом глава киевского режима отметил, что Вашингтон не остановил критически важные военные поставки.