Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

Соединенные Штаты Америки требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности.

Об этом в интервью Reuters сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс», — заявил он.

Глава Украины также рассказал, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие шаги. Президент США по-прежнему выбирает стратегию оказания большего давления на Украину, посетовал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп оценил близость заключения соглашения между Россией и Украиной. Он заявил, что Соединенные Штаты близки к этому.