Президент Украины Владимир Зеленский превратил войну в «основной бизнес украинской экономики», а окончание конфликта с Россией будет означать для него «скамью подсудимых».

© Газета.Ru

Именно поэтому Зеленский не собирается заключать мир, написал экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

«Зеленский вообще превратил войну в основной бизнес украинской экономики. Он продает войну с Россией оптом и в розницу, и даже попытался продать войну в Иране, но его, как нашкодившего кота, пнул под зад Трамп. Вся современная украинская элита богатеет на военных деньгах и останавливать войну не собирается», — отметил он.

Политик подчеркнул, что окончание военного конфликта с Россией будет означать для Зеленского «исключительно скамью подсудимых», потому что «столько ошибок и преступлений не совершил ни один президент современной Украины», и такие поступки не могут не остаться безнаказанными. Медведчук также отметил, что сейчас у Зеленского «нет другого выхода», кроме как продолжать конфликт и надеяться, что с «последним украинцем» закончатся и те, кто будет его судить.

В марте президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине, а также отметил, что с ним сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп сказал, что удивлен нежеланием Зеленского пойти на сделку.