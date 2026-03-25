Зеленский предупредил об операции России против Украины

Россия ведет подготовку операции против систем водоснабжения Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, атака планируется на ближайшие месяцы. Зеленский подчеркнул, что необходимо серьезно и ответственно отнестись к защите объектов, которые могут попасть под удар.

Ранее российский военблогер Юрий Подоляка сообщил, что в зоне украинского конфликта произошло резкое «обострение тыловой войны». По словам публициста, как Россия, так и Украина нарастили удары по тыловой инфраструктуре.