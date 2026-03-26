Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с Россией. Она опубликовала свой призыв на странице в соцсети X.

«Пора заключать мирную сделку», — обратилась к украинскому лидеру конгрессвумен.

Луна прокомментировала заявление Зеленского в интервью Reuters, согласно которому США предложили зафиксировать гарантии безопасности Киеву при условии, что Украина согласится вывести войска с Донбасса.

Ранее президент Украины рассказал, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие шаги. Президент США по-прежнему выбирает стратегию оказания большего давления на Украину, посетовал Зеленский.