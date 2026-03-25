В Госдепе отказались отвечать на неудобный вопрос об Израиле

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно отказался отвечать на неудобный вопрос об Израиле.

Инцидент произошел в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Я не готов комментировать это. Я не могу комментировать эту тему. Вам лучше обратиться с этим вопросом к израильской стороне», — сказал он в ответ на вопрос, обладает ли Израиль ядерным оружием.

По его словам, обсуждение данной темы выходит за рамки его компетенции в должности замглавы Госдепа США.

