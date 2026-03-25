На Западе рассказали о «судьбоносной ошибке» Трампа

Президент США Дональд Трамп уже осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но уже не может выйти из этого конфликта. На это указала газета Pravda.

В статье отмечается, что американский лидер с радостью бы прекратил это противостояние, но «слишком увяз» в нем. Как поясняет издание, Трамп рискует потерять престиж и уважение из-за войны с Ираном, поэтому сделает все для скорейшего завершения конфликта.

«Трампу, вероятно, даже в страшном сне не снилось, что Иран может бомбить американские военные базы в арабских государствах Персидского залива, как и местные НПЗ и порты. Однако именно это и произошло. США и этим государствам нечем себя защитить», — говорится в материале.

При этом, по мнению автора, мстить Тегерану бесполезно, поскольку Израиль регулярно бомбит Иран, но это ничего не дало.