В Госдепе заявили о выделении значительной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает выделять Украине «значительные объемы» ресурсов и помощи.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает Reuters.

«США продолжают предоставлять огромный объем ресурсов и поддержки Украине. Я всего несколько недель назад встретился с украинским послом, чтобы убедиться, что все имеющиеся программы продолжают реализовывать», — заявил он.

По словам Динанно добавил, что Вашингтон продолжает активно поддерживать программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»).

Японии обещан жесткий ответ России за помощь Украине

19 марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои собственные боеприпасы, а не посылать их на Украину.