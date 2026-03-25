В Госдепе заявили о выделении значительной помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа продолжает выделять Украине «значительные объемы» ресурсов и помощи.
Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает Reuters.
По словам Динанно добавил, что Вашингтон продолжает активно поддерживать программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»).
19 марта шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны использовать свои собственные боеприпасы, а не посылать их на Украину.