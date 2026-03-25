Иран призвал Трампа понять одну вещь

Президенту США Дональду Трампу необходимо осознать, что любые угрозы в адрес Ирана также являются актом войны.

Об этом заявил командующий Военно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трампу необходимо усвоить, что каждая угроза и ультиматум Ирану являются частью акта войны. Удары истребителей по стратегическим [израильским] пунктам в Димоне и Хайфе в последние часы, помимо выполнения военной стратегии Ирана, стали четким сигналом в ответ на угрозы американцев», — подчеркнул военный.

Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что Тегеран считает обманом план из 15 пунктов, который предложила американская сторона. Он также подчеркнул, что Исламская Республика не позволит Трампу определять время окончания войны, а сделает это самостоятельно.

24 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что поступающие заявления о возможных переговорах Вашингтона и Тегерана противоречивы, а реальное положение дел в настоящее время никому не известно.