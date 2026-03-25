В Германии встревожились после удара Ирана по британской базе

Военные Ирана убедительно показали, что способны наносить удары тяжелыми ракетами по европейским столицам, пишет немецкая газета Die Welt.

В Тегеране 21 марта рассказали, что запустили две современные баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США в ходе операции против Исламской Республики.

«Иран показал, что его ракеты способны поражать цели на расстоянии четырех тысяч километров. Это означает, что Европа теперь находится в зоне досягаемости», — пожаловался автор статьи.

По мнению обозревателя, европейцам все же не следует излишне беспокоиться — удар по базе Соединенного Королевства с высокой долей вероятности был нанесен опытными, а не серийными образцами ракет.

Иран выступил с предупреждением соседям

Эксперт напомнил, что на протяжении многих лет Тегеран заявлял о том, что не выпускает ракеты, способные преодолеть 2 тысячи и более километров. Удар по острову означает, что заявления Ирана были политическими, не отражали реальное положение дел, констатировал публицист.