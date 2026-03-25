Гутерриш откровенно высказался об операции США против Ирана

Акция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана вышла из-под контроля, мир стоит на грани войны, рассказал журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет РИА Новости.

ВВС и ВМС США 28 февраля нанесли удары по целям на территории Исламской Республики. Одновременно ряд объектов атаковали летчики ЦАХАЛ. КСИР в ответ нанес ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке. В марте стороны продолжили ракетные атаки.

По данным иранских СМИ, за последние три недели Израиль потерял свыше 2 тыс. человек, потери США составили от 600 до 700 человек убитыми и ранеными. В Пентагоне эти данные опровергают — по данным ведомства, погибли 13 человек, тяжелые ранения получили 10 солдат, легкие и средние — 280.

«Спустя более трех недель война [против Ирана] вышла из-под контроля. Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми», — пояснил генсек ООН.

Гутерриш предположил, что возможна дальнейшая эскалация конфликта. Он добавил, что человеческие страдания будут нарастать, а экономике придется столкнуться с еще более серьезными потрясениями, чем в первые недели после начала противостояния.

Ранее генсек раскритиковал Израиль за удары по Катару. Он отметил, что атаки на объекты в столице являются вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.