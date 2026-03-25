Названы два возможных сценария войны Трампа против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжит попытки договориться с Тегераном, рассказал в беседе с журналистами News.ru политолог-американист Павел Дубравский.

По его мнению, хозяин Белого дома будет предлагать различные условия мирного соглашения, как и ранее, подключит к переговорам посредников.

Вместе с тем, пояснил аналитик, США могут выбрать и силовой сценарий, среди сторонников Трампа есть те, кто выступает за дальнейшие атаки.

«Второй подход, который возможен, — за него выступает [министр войны США Пит] Хегсет, это переговоры через бомбы. Он хочет добиться капитуляции Ирана», — отметил Дубравский.

Эксперт пояснил, что сложно сказать, является ли второй сценарий реалистичным. Он уточнил, что с точки зрения политологии такой вариант маловероятен — у Трампа уже упали рейтинги, а это важный фактор.

Ранее глава Пентагона открыто признал, что американская армия ведет переговоры с Ираном с помощью бомб. Он добавил, что у ВВС и ВМС США развязаны руки в отношении противника.