Взрывы прогремели еще в одном городе на Украине

В Харьковской области на востоке Украины вечером среды произошли взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую военную администрацию.

В сообщении, которое было опубликовано в телеграм-канале администрации, говорится о том, что в городе Изюме Харьковской области была слышна серия взрывов.

На данный момент другие подробности инцидента не приводятся, но известно, что взрывы в Изюме прогремели на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги.

Ранее также стало известно, что взрыв произошел и в Сумах.