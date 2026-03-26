Стало известно об официальном ответе Ирана на план США

Иран через посредников официально ответил на предложенный США план по урегулированию конфликта, который состоит из 15 пунктов. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Иран в своем ответе призвал США прекратить террор и агрессию, создать условия для того, чтобы война не повторилась, гарантировать выплату компенсации за причиненный ущерб и остановить боевые действия во всем регионе.

Источник подчеркнул, что Иран обладает законным правом обеспечивать суверенитет над Ормузским проливом, и это должно быть признано всеми сторонами. Для Тегерана очевидно, что США заявлениями о переговорах хотят «показать себя якобы миролюбивыми и желающими окончания войны», а также стремятся снизить цены на нефть и выиграть время для подготовки к наземному вторжению в южную часть Ирана.

Ранее глава пакистанского МИД Исхак Дар рассказал, что переговоры США и Ирана ведутся через передачу Пакистаном сообщений. Он подтвердил передачу Соединенными Штатами плана из из 15 пунктов и отметил, что он рассматривается Тегераном.