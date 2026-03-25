В США обратились с призывом к НАТО в связи с войной в Иране

Союзники и партнеры США со всего мира постепенно подключаются к коалиции, готовой обеспечить безопасность судоходства в Ормузе, заметил в беседе с журналистами Fox Business постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Вместе с тем, добавил он, Вашингтон желает большего.

По данным телеканала, в международную коалицию вошли 22 страны, в том числе, Британия, Франция, Чехия, Норвегия. Специалисты этих стран начали планирование операций на Ближнем Востоке, направленных на открытие Ормуза.

«Есть союзники, которые подключаются. Есть ключевые союзники, которые предоставляют нам что-то. Но просто мы хотим больше, и нам нужно больше», — потребовал Уитакер.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители монархий Персидского залива хорошо действуют в регионе, оказывают необходимую помощь.

Трамп обратился с призывом к странам НАТО

Вместе с тем, подчеркнул американский лидер, Вашингтон хочет, чтобы не только арабские страны, но и члены НАТО внесли более существенный вклад в операцию против Ирана.