По словам премьер-министра Венгрии, таким образом можно наладить деловые отношения с Россией. В частности, заключить соглашение по безопасности, торговле, энергетике и другим вопросам.

© Global look

В интервью австралийскому блогеру Марио Науфалу политик заявил, что Россия добьётся всех целей в конфликте на Украине.

Он также выразил мнение, что решение об отказе от энергоносителей из нашей страны было стратегической ошибкой Евросоюза, которую Брюсселю придётся исправлять. Орбан подчеркнул, что лидеры ЕС создали угрозу энергетического кризиса, сначала установив санкции против российских компаний, а затем решив прекратить поставки нефти и газа из нашей страны.