Власти Ирана не согласны на предложение США о прекращении огня. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на FARS.

Как сообщает источник, США усилили попытки установить с Ираном режим прекращения огня, а также стремятся к началу непрямых переговоров для прекращения боевых действий. При этом иранская сторона с этими предложениями не согласна. Подобные соглашения в Тегеране считают «нелогичными».

«В принципе, нелогично вступать в подобный процесс с теми, кто нарушает соглашение», — рассказал один из собеседников FARS, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания также заявил, что Иран собирается участвовать в боевых действиях до тех пор, пока не реализует свои стратегические цели.

