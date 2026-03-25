Орбан раскрыл, какую стратегическую ошибку совершила Европа

Европа совершила стратегическую ошибку, отказавшись от дешевых российских нефти и газа, констатировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале 2022 года главы государств и правительств европейских стран приняли решение добиваться частичной, а в дальнейшем — полномасштабной энергонезависимости от России.

В 2022-2024 годах ряд стран отчитался о том, что смог полностью заменить российские ресурсы на нефть и газ из США и других стран.

В середине октября 2025 года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го.

«Если вы так зависимы от энергоресурсов, вы не можете отказываться от одного важного источника необходимой вам энергетики», — разъяснил глава венгерского кабмина.

По его мнению, введение рестрикций в отношении дешевых по сравнению с американскими ресурсов — политическое безумие, самая настоящая стратегическая ошибка.

Ранее Орбан сообщил, что успех Европейского союза базировался на экономике Германии.

В последние годы, отметил премьер, в экономике ФРГ наметился спад, в итоге, снизились ключевые показатели и у остальных европейских стран. Кроме того, товары ЕС утратили конкурентоспособность.