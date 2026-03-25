В партии Зеленского высказались о кризисе в Раде

В Верховной Раде нет кризиса, а украинский парламент стал фильтром для отдельных законопроектов. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Галина Янченко, передают «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что парламент на самом деле выполняет свою реальную функцию, которую, возможно, он не выполнял раньше. Это функция фильтра того, какие законодательные инициативы стоит принимать, а какие не стоит», — сказала она.

Депутат привела в пример отказ парламента принимать законопроект об НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), продвигаемый Министерством финансов. По ее словам, закон вреден для экономики из-за чего депутаты отказываются его принимать.

Ранее Верховная Рада сорвала голосование по законопроекту, от которого зависит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро (почти 9 триллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Принятие документа является одним из ключевых обязательств Украины для получения финансирования от МВФ.