Пока вы не уснули: как Путин переиграл Трампа и необычная атака ВСУ на Кронштадт

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Китае рассказали об игре Путина на опережение против планов Трампа

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о том, что президент России Владимир Путин сыграл на опережение против планов американского лидера Дональда Трампа. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Обозреватели отметили, что Путин собрался посетить Китай, пока Трамп занят Ираном. Они напомнили, что глава Белого дома перенес визит в Пекин на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В то же время в МИД РФ сообщили, что о сроках визита российского лидера в КНР будет объявлено в ближайшее время, идет работа.

Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область, в том числе город-порт Кронштадт, в несколько заходов. Особенность налета на регион России раскрыл Shot в Telegram.

Предварительно, дроны запускались из двух областей Украины — Черниговской и Житомирской.

«ВСУ пускали беспилотники небольшими "стаями" в несколько заходов», — говорится в тексте поста.

Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщает Farsna в своем Telegram-канале.

Иранские военные также заявили, что действия и передвижения «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются, и как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

Россиян предупредили о резком росте цен на маркетплейсах

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» кандидат экономических наук Лариса Каменская сообщила о возможном росте стоимости товаров на маркетплейсах в связи с изменениями правил торговли, которые предлагает Минпромторг. Как уточнила она, речь идет о подорожании на 15%, передает News.ru.

Таким образом, она прокомментировала предложение, согласно которому онлайн-платформы не должны участвовать в формировании конечной стоимости товаров, а это право должно быть предоставлено только продавцам.

Обнаженных Зеленского, Макрона и Стармера нашли в рассекреченных файлах Эпштейна

В рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдено изображение, предположительно сгенерированное ИИ, на котором президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лежат обнаженные в постели. Об этом сообщило РИА Новости после изучения данных минюста США.

Кадр был приложен к одному из электронных писем, отправленных Эпштейну от человека, чье имя скрыли американские власти. На этом снимке, как пишет РИА, Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером. Все политики изображены без одежды. Автор письма в числе прочего просит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина защитить его семью от вышеупомянутых деятелей.

Парень напал с ножом на женщину в квартире в Москве

Парень напал на женщину в квартире дома на Ходынском бульваре в Москве и ранил возлюбленную ножом.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— 25 марта 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Ходынском бульваре, в городе Москве обнаружена женщина с ножевыми ранениями, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

Ким Чен Ын встретил Лукашенко с конями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын начали официальную встречу. На ней также присутствовали кони, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Колоритный элемент торжественной церемонии — конница», — сообщают авторы канала.

Уточняется, что был произведен 21 залп почетным караулом в честь прибытия Лукашенко.

Стала известна причина смерти актера Тихона Котрелева

© Соцсети

Российский актер Тихон Котрелев скончался от осложнений острого панкреатита, ранее ему диагностировали панкреонекроз.

Об этом в среду, 25 марта, сообщил Shot.

— Котрелева не стало накануне. Состояние актера ухудшилось после того, как он отказался от госпитализации на этой неделе, три дня не выходил на связь с близкими, заперся в съемной квартире, — говорится в публикации.

Раскрыта криминальная обстановка в Москве

В Москве за последние 10 лет число ежегодно регистрируемых преступлений сократилось на 31 процентов. Об этом заявил начальник столичного главка МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, выступая в Мосгордуме по итогам работы столичной полиции в 2025 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его данным, на 55 процентов стало меньше убийств, на 56 процентов снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 89 процентов сократились грабежи, на 84 процента — разбои, на 95 процентов — квартирные кражи.

World Athletics оставила в силе отстранение россиян

World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов, несмотря на снятие санкций с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за допинг.

Накануне WA полностью восстановила ВФЛА в правах – допинговый бан длился с 2015 года.

Но российские спортсмены все равно не будут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

