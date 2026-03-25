США представили план прекращения войны: что об этом пишут зарубежные СМИ

Передача Ирану американского плана по прекращению войны, который состоит из 15 пунктов, оказалась в центре внимания зарубежных СМИ. Как оценивают перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке западные журналисты, в материале «Рамблера».

В ночь на 22 марта Трамп предъявил Тегерану ультиматум, потребовав в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, а на следующий день заявил, что были проведены «очень хорошие и продуктивные переговоры». При этом в самом Иране заверили, что никаких переговоров не было.

К теме мирного урегулирования американский лидер вернулся 24 марта. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном «успешные переговоры». По его словам, иранская сторона пообещала отказаться от создания ядерного оружия и сделала «роскошный подарок». Также Трамп отметил, что Иран был вынужден пойти на компромиссы, так как утратил флот, ВПК, армию и лишился связи.

Осведомленные источники сообщили о том, что США разработали план из 15 пунктов, призванный помочь завершить войну с Ираном, что «свидетельствует о растущей решимости администрации Трампа урегулировать конфликт», пишет Bloomberg.

«Президент Дональд Трамп настаивает на переговорах с Ираном, чтобы остановить боевые действия. Однако эти усилия омрачены неопределенностью в отношении структуры переговоров, участников со стороны Ирана и условий возможного соглашения», - говорится в статье.

По данным The Wall Street Journal, план «в целом отражает предложение США, которое обсуждали с Ираном до начала войны 28 февраля». От Ирана требуется демонтировать три основных ядерных объекта, прекратить обогащение урана, приостановить работы по созданию баллистических ракет и полностью открыть Ормузский пролив.

По словам официальных лиц, Иран в ответ получит отмену санкций, также США намерены оказать содействие гражданской ядерной программе страны. При этом сейчас к власти в Иране пришло «более жесткое руководство», которое требует и возмещения ущерба за несколько недель военной кампании, отмечает газета.

В свою очередь издание Axios написало со ссылкой на осведомленные источники, что Тегеран считает мирный план Вашингтона очередным обманом.

«Иранские официальные лица сообщили посредникам - Пакистану, Египту и Турции, что передвижения американских военных и решение Трампа направить в регион подкрепления только усилили их подозрения в том, что его предложение о мирных переговорах - всего лишь уловка», - говорится в статье.

Также журналисты обратили внимание на то, что попытки начать переговоры пока не привели к каким-либо изменениям в приказах Пентагона для Центрального командования Вооруженных сил США. В частности, 82-ая воздушно-десантная дивизия получила приказ направить на Ближний Восток пехотную бригаду численностью в несколько тысяч человек.

При этом Тегеран распространил письмо странам - членам Международной морской организации, в котором сообщил, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив, но должны скоординировать свои действия с иранскими властями, пишет Financial Times.

В документе также подчеркивается, что Иран «принял необходимые и соразмерные меры для предотвращения использования агрессорами и их сторонниками Ормузского пролива для проведения враждебных операций против страны».

Напомним, что после того, как из-за ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть взлетела до $119 за баррель эталонной марки Brent, ряд стран начал вводить жесткие ограничения. Так, в Словении можно залить в бак не больше 50 литров в сутки, в Дакке, столице Бангладеш, работают всего три АЗС на весь мегаполис, а в Египте ради экономии отключают уличное освещение и закрывают кафе уже в девять вечера.