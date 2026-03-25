В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

Удар Ирана по атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) повлечет за собой серьезные последствия. Такое мнение высказала британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, ключевой угрозой являются возможные запасы обогащенного урана у Ирана, но Тегеран также может прибегнуть к другим методам воздействия на своих противников, включая удары по атомным электростанциям в регионе.
Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях Исламской Республики, в том числе на островах.