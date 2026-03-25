Европейских школьников обучают стрельбе из винтовок

Пока глава МВД Германии Александр Добриндт только хочет ввести обязательные курсы гражданской обороны для школьников, Латвия идет еще дальше: национальная оборона стала там обязательным предметом с 2024 года - включая стрельбу из винтовки. Об этом рассказал немецкий таблоид Bild.

Рижское техническое училище туризма и креативной индустрии специализируется на гастрономии, туризме и моде. Однако студенток в возрасте от 16 до 18 лет там также учат, как обращаться с винтовками.

Громоздкое оружие - винтовки американского производителя Crosman, модель SBR - весят почти три килограмма и стреляют стальными пулями. Пневматические винтовки напоминают штурмовую винтовку M4 армии США. Обыватель принял бы их за настоящее боевое оружие.

Bild отмечает, что в Германии такое зрелище - винтовки в классе - спровоцировало бы скандал, но в Латвии это норма. По версии газеты, страна «чувствует угрозу» со стороны Москвы.

Учебная программа включает военную историю, строевую подготовку, полевое ориентирование и оказание первой помощи. Инструктор и его команда объясняют принцип работы оружия в классе. Позже на поле рядом со школой проходят тренировки по стрельбе.