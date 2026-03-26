Госдеп призвал граждан США в ОАЭ готовиться укрываться в безопасном месте

Госдепартамент США призвал американских граждан в ОАЭ быть готовыми укрыться в безопасном месте, а туристов — пересмотреть планы поездки. Об этом ведомство написало в Х (соцсеть заблокирована в РФ).

По данным Госдепа, уровень предупреждения для путешественников в ОАЭ составил 3, то есть высокую степень опасности. В консульском отделе отметили, что коммерческие рейсы из Эмиратов в США, хотя и выполняются по ограниченному расписанию, легко доступны, пишет газета «Ведомости».

Американское ведомство также упомянуло Бахрейн и Саудовскую Аравию. Госдеп США подчеркнул, что следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет сообщать об опасности незамедлительно. Кроме того, Вашингтон готов оказать помощь, если гражданин хочет вернуться в США.

Подобные сообщения Госдеп публикует с 4 марта.