Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами и уже начинает надоедать Евросоюзу (ЕС). Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись с которой он опубликовал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза, им уже начинают быть сытыми по горло», — сказал он.

По мнению политика, украинский лидер постепенно теряет поддержку, что в результате может помешать потенциальному членству Украины в ЕС.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение Европейским союзом (ЕС) кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, глава государства предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Фицо обвинил Зеленского в игре в «кошки-мышки»

Комментируя угрозы украинского президента, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими попытками любыми способами «втиснуться» в Евросоюз (ЕС) политик напоминает пассажира, который бежит за автобусом, прищемившим его руку.